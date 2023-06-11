Yağlı güreşte seyir zevki artabilir

Edirneli pehlivanlar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin müsabakalardaki kaliteyi ve seyir zevkini artıracağını düşünüyor.



Edirne'de 7-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını Tunca Spor Tesislerinde sürdüren pehlivanlar, "yağlı güreşlerin olimpiyatı" sayılan Kırkpınar için haftanın 6 günü antrenman yapıyor.



ARALIKSIZ HAZIRLANIYORLAR



Edirne Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü Tansel Umut, AA muhabirine, Edirneli güreşçiler olarak hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.



TGGF'nin belirlediği 7 büyük lig güreşi ve Kırkpınar güreşlerinde Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını belirten Umut, "Verimli bir şekilde çalışıyoruz. Altyapıdan kardeşlerimiz de Edirne'nin diğer kulüplerinden güreşçiler de bizimle. Ayrım yok hep beraber çalışıyoruz." dedi.



Yağlı Güreş Ligi'nin pehlivanlar için iyi olduğunu, güreşçileri daha sıkı hazırlanacağını ifade eden Umut, "Lig bence muhteşem oldu. Bu yıl lig müsabakalarında pehlivanlar, 2024 Kırkpınar'da son 64'te güreşebilmek için mücadele edecek." diye konuştu.



"DAHA ANLAMLI HALE GELDİ"



Küçük orta büyük boyda güreşen Yiğit Gider de Lig Güreşleri ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



2024 yılı Kırkpınar güreşleri için olimpiyat sistemi gibi çalışan Lig Güreşleri puanlama sisteminin getirildiğini anımsatan Gider, "Bu da Kırkpınar'ı bizim için daha anlamlı hale getirmeye başladı. Lig Güreşleri de daha çekişmeli geçecek. 2 hafta önce Antalya Manavgat'taydık. Oradaki mücadele kendini belli etti." dedi.



Gider, Kırkpınar'da kürsüye çıkıp büyük orta boyuna yükselmeyi hedeflediğini dile getirdi.



"ARTIK ELİTLER GÜREŞECEK"



Aynı boyda güreşen Engin Kırbiç de ustaları eşliğinde antrenmanlara aralıksız devam ettiklerini belirtti.



Ligde çok sıkı güreşlerin olduğunu, favorilerin birbiriyle eşleştiğini ifade eden Kırbiç, "Kimin nerede kaçıncı olacağı, final yapacağı hiç belli olmuyor. Mesela ilk turlarda favoriler sıkı rakipler birbirleriyle eşleşiyor. Kimin birinci, kimin ikinci olacağı hiç belli olmuyor. Birazcık kuraya bağlı ama iyi oldu böyle olması." dedi.



Kırbiç, başpehlivan olup altın kemeri kazanmayı hedeflediğini belirtti.



"BU UYGULAMA İYİ OLDU"



Büyük orta boyda mücadele eden Atakan Makas da bu yılki hedefinin baş altı boyuna yükselmek olduğunu söyledi.



Lig müsabakalarının, fark yaratacağını dile getiren Makas, "Kırkpınar'da bizim deyimimizle artık 'elit güreşçiler' güreş yapacak. Çalışmayan güreşemeyecek. Kırkpınar'da önüne gelen güreş yapamayacak. Bir hafta kala antrenmanlara başlayıp zevk için Kırkpınar'da güreşenler var. Bence bu uygulama iyi oldu. Pehlivanlar antrenmanlarını hiç aksatmayacak. Güreşseverler de sıkı maçlar izleyecek." diye konuştu.





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