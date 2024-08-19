Yağız Kaan, 2600 ELO'yu geçen en genç satranççı oldu

Satrançta büyük usta ünvanlı (GM) dünyanın en genç sporcusu Yağız Kaan Erdoğmuş, 2600 ELO'yu geçen en genç isim olmayı da başardı.



Erdoğmuş nisanda 12 yaşında GM ünvanını alarak bunu başaran dördüncü en genç isim olmuştu.



Ayrıca Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif satranç sporcuları arasında dünyanın en genç GM'si.



Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF) açıklaması şöyle:



"Dünyanın büyük usta ünvanına sahip en genç ismi olan yıldız sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, Abu Dabi Satranç Festivali'nde göstermiş olduğu başarılı performansla 2600 ELO'yu geçen en genç sporcu oldu.



Yağız Kaan'ın canlı ELO puanı şu an 2601. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz."





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