Xavi'ye Avrupa'dan sürpriz talip: Ajax

Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan İspanyol teknik adam Xavi'ye sürpriz bir talip çıktı.



İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Ajax'ın, sezon sonunda takımın başına getirmek için belirlediği teknik direktör adaylarından biri de Xavi.



Haberde; Ajax'ın Xavi'nin genç oyuncular ile olan ilişkisini çok beğendiği ve oyun anlayışını da kulübe uygun gördüğü belirtilirken Ajax yönetiminin Xavi'nin çevresiyle iletişime geçtiği yazıldı.



Bununla beraber Barcelona Kulübü de Xavi'yi görevde tutmak isterken, Xavi ise Barcelona'dan ayrılması durumunda 1 yıl dinlenmeyi planlıyor.



Bu sezon geçici olarak John van' t Schip yönetiminde devam eden Ajax, Eredivisie'de 44 puanla 5. sırada bulunuyor.









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