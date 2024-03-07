Xavi: "Stegen tarihin en iyisi"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, "Ter Stegen, Victor Valdes ile birlikte Barcelona tarihinin en iyi kalecisi" şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Xavi: 'Stegen tarihin en iyisi'
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07 Mart 2024 16:19
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Xavi, takımın kalecisi Marc Andre ter Stegen için, "O, Victor Valdes ile birlikte Barcelona tarihinin en iyi kalecisi" şeklinde konuştu.

2014 yılından bu yana Barcelona'da oynayan Alman file bekçisi, Katalan ekibinde 399 maçta kaleyi korudu. 31 yaşındaki file bekçisi, cuma günü oynanacak Mallorca maçında da kaleyi koruması halinde Barcelona'da dördüncü kez dalya diyecek.

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