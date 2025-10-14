Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi

Real Madrid ve A Milli Takım formasıyla dikkat çeken Arda Güler, bu sezonki performansıyla taraftarları kendine hayran bırakıyor.Özellikle Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan milli oyuncu, takımın en önemli parçalarından biri haline geldi.İspanyol medyasının haberine göre, Xabi Alonso Arda Güler'in Kylian Mbappe ile olan uyumundan son derece memnun. İspanyol çalıştırıcının genç futbolcu içinifadesini kullandığı belirtildi.Alonso'nun Arda Güler'i benzettiği futbolcu da Real Madrid tesislerinde gündem konusu oldu. İspanyol hocanın, Arda'yı Mesut Özil'e benzettiği ve yakın çevresinedediği ileri sürüldü.Bu sözlerin kısa sürede tesislerde konuşulmaya başlandığı ve Arda Güler'in de bu benzetmeyi duyduğu aktarıldı. Genç futbolcunun kendisini şaşırtan bu değerlendirmeyi büyük bir mütevazılıkla karşıladığı, 20 yaşındaki yıldızın ise takım içindeki rolünü daha da güçlendirmeye odaklandığı ifade edildi.