14 Ekim
Estonya-Moldova
1-0DA
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
2-045'
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Arda Güler için kullandığı övgü dolu sözler Real Madrid tesislerinde gündem oldu.

14 Ekim 2025 17:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi
Real Madrid ve A Milli Takım formasıyla dikkat çeken Arda Güler, bu sezonki performansıyla taraftarları kendine hayran bırakıyor.

Özellikle Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan milli oyuncu, takımın en önemli parçalarından biri haline geldi.

"PASLARIYLA FORVETLERİ PARLATAN BİR DAHİ"

İspanyol medyasının haberine göre, Xabi Alonso Arda Güler'in Kylian Mbappe ile olan uyumundan son derece memnun. İspanyol çalıştırıcının genç futbolcu için "Paslarıyla forvetleri parlatan bir dahi." ifadesini kullandığı belirtildi.

"O DA TIPKI MESUT ÖZİL GİBİ"

Alonso'nun Arda Güler'i benzettiği futbolcu da Real Madrid tesislerinde gündem konusu oldu. İspanyol hocanın, Arda'yı Mesut Özil'e benzettiği ve yakın çevresine "O da tıpkı Mesut Özil gibi bir dahi." dediği ileri sürüldü.

ARDA GÜLER ŞAŞIRDI

Bu sözlerin kısa sürede tesislerde konuşulmaya başlandığı ve Arda Güler'in de bu benzetmeyi duyduğu aktarıldı. Genç futbolcunun kendisini şaşırtan bu değerlendirmeyi büyük bir mütevazılıkla karşıladığı, 20 yaşındaki yıldızın ise takım içindeki rolünü daha da güçlendirmeye odaklandığı ifade edildi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
