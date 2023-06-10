Wout Weghorts: ''Geri dönmek istiyorum''

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı sürüyor. Siyah beyazlılarda Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası transfer planları da değişti. Golcü takviyesi yapma kararı alan yönetim, eski yıldızı Wout Weghorst için yeniden devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Wout Weghorts: ''Geri dönmek istiyorum''
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10 Haziran 2023 10:30
Son güncelleme 10 Haziran 2023 11:44
Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un beklenmedik sakatlığı sonrası forvet almaya karar verirken, listeye tanıdık bir ismi aldı.

Devre arasında siyah-beyazlı ekipten ayrılıp Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, Beşiktaş'ın gündemine girdi.

İngiliz devinde beklentileri karşılayamadığı için önümüzdeki sezon kadrosunda düşünülmeyen Hollandalı golcünün, bonservisini elinde bulunduran Burnley'e geri dönmek istemediği biliniyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Weghorst'un Beşiktaşlı yetkililer bir görüşme yaparak, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi.

Weghorst, Beşiktaş formasıyla 18 karşılaşmaya çıkarken 9 gol, 4 asistlik katkı sağlamıştı. 

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