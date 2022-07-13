Wout Weghorst'un satın alma opsiyonu açıklandı!

Beşiktaş'ın Avusturya kampında açıklamalarda bulunan sportif direktör Ceyhun Kazancı, Burnley'den kiralık olarak takıma katılan Hollandalı golcü Wout Weghorst'un satın alma opsiyonuna dair bilgilendirme yaptı.



10 MİLYON EURO



Weghorst'un sözleşmesinde satın alma maddesi olduğunu söyleyen Kazancı, "Weghorst'un 10 milyon euroluk satın alma maddesi var. Oyuncular mutlu olduğu zaman sizler çok daha kolay baskı yapabiliyorsunuz. Oyuncuyu kiraladığımız Burnley'in Premier Lig'e çıkıp çıkmayacağı önemli. Eğer çıkamazlarsa bizim için işlerin daha kolay ilerleyeceğini düşünüyorum." dedi.



"ÇOK UZUN SÜRDÜ"



Weghorst transferinin çok uzun sürdüğünü söyleyen Kazancı, "En uzun süren transfer süreci Weghorst oldu. İlk temas Nisan ayında gerçekleşti. Sözleşmesinde küme düşerse 5 büyük lige kiralanabilir maddesi vardı, biz bunu lehimize kullanabileceğimizi düşünüyorduk. O yüzden son hafta maçlarını heyecanla izledik." ifadelerini kullandı.



29 yaşındaki Wout Weghorst, geçtiğimiz devre arasında Wolfsburg'da Burnley'e transfer olmuş ancak Burnley'in küme düşmesinin ardından kiralık olarak Beşiktaş'a katılmıştı.



