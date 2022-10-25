"WEGHORST'UN GOLÜ YETMEDİ"

NİHAİ KADRODA OLACAK MI?

WEGHORST BEŞİKTAŞ'A DA FAYDA SAĞLAYACAK

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Hatayspor maçında henüz ilk dakikada gol atarak, Süper Lig'de bu sezonun en hızlı golünü kaydetti. Weghorst'un attığı gol ve Beşiktaş'ın performansı Hollanda'da da haber oldu.Hollanda basınında yer alan haberde, 'Weghorst henüz 31. saniyede golü attı ama bu gol takımı Beşiktaş'ın Hatay'da kazanmasına yeterli olmadı. Beşiktaş zirve yarışında geriye düştü. Lider Fenerbahçe bir maçı eksik olmasına rağmen Weghorst'un takımı Beşiktaş'tan 4 puan önde" ifadelerine yer verildi.Öte yandan bu sezon 4 gol 4 asiste ulaşan Wout Weghorst'un Hollanda Milli Takımı'nın 39 kişilik kadrosunda yer aldığı belirtilirken, nihai kadronun ise 11 Kasım Cuma günü belli olacağı hatırlatıldı.Bilindiği üzere Dünya Kupası'nda kadroda yer alacak her oyuncu için takımlara günlük 10 bin dolar (186 bin TL) ödeme yapılacak. Weghorst'un 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek organizasyonda yer alması siyah-beyazlılara da pozitif etki etmiş olacak.