World Peace'in, Kobe ve T-Mac arasında tercihi kim?

Eski NBA oyuncusu Metta World Peace, bir maçta son şutu atacak oyuncu olarak Tracy McGrady yerine Kobe Bryant'ı tercih edeceğini söyledi.



"Basketbol Network" ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, World Peace birçok farklı konu hakkında konuştu ve bu konulardan biri de Kobe ve T-Mac üzerineydi.



Her ikisi de eski takım arkadaşı olan iki oyuncuyu karşılaştıran Metta'dan, son şutu kimin atmasını tercih edeceği sorulduğunda Los Angeles Lakers efsanesini seçse de, McGrady'nin çok geride olmadığını da sözlerine ekledi:



"Yani her zaman Kobe'yi seçmeniz lazım çünkü Kobe'nin beş yüzüğü vardı ve rakamlara da ayrıca bakmanız gerekir. İkisi de en iyi dönemlerinde harikalardı.



Tracy sırtından sakatlanmıştı ve dizleri o kadar kötü durumdaydı ki, basketbolu erkenden bırakmak zorunda kalmıştı. Bu yüzden Tracy'nin ne kadar büyük bir oyuncu olabileceğini görme şansımız olmadı. Lakin tabii ki kendisi bir Hall of Fame üyesi. Hepimizin bildiği gibi çok iyi oynamıştı ama kariyerinin sonuna doğru artık çok sakatlanmış olduğu için, eskisi gibi hareket edemiyordu. Bu da ona gerçekten çok zarar vermişti..."