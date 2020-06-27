Wolves, Şampiyonlar Ligi aşkına kazandı!

Premier Lig'in 32. haftasında küme düşme hattını ve Şampiyonlar Ligi yarışını yakından ilgilendiren maçta Aston Villa ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.Villa Park'ta oynanan mücadeleyi, Wolverhampton 1-0 kazandı.Karşılaşma'da Wolves'e galibiyeti getiren golü 62. dakikada orta saha oyuncusu Leander Dendoncker kaydetti.Bu sonuçla beraber Wolverhampton, Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Wolves, ayrıca son 6 maçında 5. galibiyetini aldı.Ev sahibi Aston Villa ise, üst üste 8. maçında 3 puan sevinci yaşayamadı. Villa ayrıca, son 8 maçındaki 6. mağlubiyetini aldı.Kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa, bu maçla birlikte 27 puanla 19. sırada kaldı. Birmingham temsilcisi, Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool deplasmanında, mucize bir puan ya da puanlar arayacak.Aldığı 3 puanla puanını 52'ye yükselten Wolves, maç fazlasıyla Manchester United'in önüne geçti ve 5. sırada yer aldı. Wolverhampton, Premier Lig'in 33. haftasında sahasında Arsenal'i konuk edecek.