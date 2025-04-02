Wolves, Jokic'in 61 sayılık performansını 0.1 saniye kala gölgeledi

NBA'de gecenin en dikkat çekici mücadelesinde Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı çift uzatma sonunda 140-139 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wolves, Jokic'in 61 sayılık performansını 0.1 saniye kala gölgeledi
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02 Nisan 2025 09:18
Son güncelleme 02 Nisan 2025 09:24
NBA'de gecenin en dikkat çekici mücadelesinde Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı çift uzatma sonunda 140-139 mağlup etti.

Nikola Jokic'in kariyer rekoru kırdığı 61 sayısı ve tarihi performansı, son saniyede gelen serbest atışlarla gölgede kaldı.

Sahada adeta bir resital sunan Jokic, kariyerinin en yüksek sayısı olan 61 sayıyı kaydederek bu sezon NBA'de bir oyuncunun attığı en yüksek sayıya ulaştı. Bunun yanı sıra 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparak tarihe geçti. 61 sayısı, aynı zamanda NBA tarihinde bir oyuncunun triple-double yaptığı bir maçta kaydettiği en yüksek skor olarak kayıtlara geçti.

Nuggets galibiyete yürürken, son saniyede yaşanan kritik bir hata maçın sonucunu belirledi. Nuggets'ın tecrübeli guardı Russell Westbrook, Timberwolves'un oyuncusu Nickeil Alexander-Walker'ı maç kazandıracak üç sayılık atış girişimi sırasında faulle durdurdu. 0.1 saniye kala gelen bu hata, Alexander-Walker'ın serbest atışlarla Timberwolves'a zaferi getirmesini sağladı.

Jokic, gece boyunca sahada kaldığı süreyle de dikkat çekti. Karşılaşmanın son 39 dakika 22 saniyesini kesintisiz oynayan Nuggets süperstarı, özellikle üçüncü ve dördüncü periyotlarla her iki uzatma bölümünü de dinlenmeden tamamladı.

Minnesota cephesinde ise galibiyetin mimarı Anthony Edwards oldu. Yıldız oyuncu, 50 dakikada 34 sayı, 10 ribaund ve 8 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Gecenin diğer sonuçları:

Portland Trail Blazers 127-113 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 91-105 New York Knicks

Phoenix Suns 123-133 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 116-105 San Antonio Spurs

Toronto Raptors 118-137 Chicago Bulls

Golden State Warriors 134-125 Memphis Grizzlies

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