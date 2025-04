NBA'de play-in hattından uzaklaşma mücadelesi veren iki ekibin karşı karşıya geldiği gecede, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies'ı 141-125 mağlup etti.



Mücadelede damga vuran an ise Timberwolves'un kulüp tarihine geçen ve NBA sezonunun en yüksek sayılı periyodu olan üçüncü çeyrekteki 52 sayılık performansı oldu.



Anthony Edwards, maç boyunca 44 sayı kaydederek yıldızlaşırken, bu sayının 18'ini üçüncü çeyrekte attı. Edwards bu çeyrekte 5'te 5 isabetle oynadı. Julius Randle ise 31 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken, üçüncü çeyrekteki 14 sayısıyla farkın açılmasında kritik rol oynadı. Timberwolves, üçüncü periyotta 21 şutun 18'ini isabete çevirerek (%85,7) olağanüstü bir hücum verimliliği yakaladı.



Minnesota'da Naz Reid 14 sayıyla katkı verdi. Son yedi maçta altıncı galibiyetini alan Timberwolves, böylece Batı Konferansı'nda Golden State Warriors ve Memphis Grizzlies ile birlikte 47-33'lük dereceyle 6-8. sıraları paylaşmış oldu.



Memphis cephesinde ise Ja Morant 36 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, bir üçlük isabetinden sonra gerçekleştirdiği "el bombası fırlatma" kutlaması geceye damga vuran görüntülerden biri oldu. Desmond Bane 28 sayı, Jaren Jackson Jr. ise 23 sayıyla oynasa da Grizzlies'in üç maçlık galibiyet serisi sona erdi.



İki takım da sahaya Cuma gecesi tekrar çıkacak. Timberwolves, Brooklyn Nets'i konuk ederken; Grizzlies, deplasmanda Denver Nuggets ile karşılaşacak.



Gecenin diğer sonuçları:



