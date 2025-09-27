Wolverhampton, Premier Lig'de ilk puanını aldı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham, Wolverhampton'ı ağırladı.



Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Wolverhampton'ın golü, 54. dakikada Santiago Bueno'dan geldi. Tottenham'ın eşitlik golünü ise 90+4. dakikada Joao Palhinha kaydetti.



Wolverhampton bu galibiyetle birlikte ligdeki ilk puanıyla tanıştı.



Bu sonuçla, Wolverhampton'ın ligdeki puanı 1'e, Tottenham'ınki ise 11'e yükseldi.



Tottenham, ligin 7. haftasında deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya gelecek. Wolverhampton ise evinde Brighton'ı konuk edecek.



