Wojnarowski: "Philly, Harden için listenin başında"

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Philadelphia 76ers'ın, Houston Rockets süperstarı James Harden'i alma konusunda avantaja sahip olduğundan emin olduğunu söyledi.



Wojnarowski, ESPN'in "Get Up" isimli programında Harden'ın antrenman kampına dönüşünden bahsetti:



"Geldiğinde, dün ilk antrenmanını yaptığını açıkça belirtmişti. John Wall'un gelişi veya DeMarcus Cousins'la beraber hazırlık maçlarında nasıl göründükleri, düşüncesini etkilemiyor.



Takas istiyor. Brooklyn ve Philadelphia hala en çok gitmek istediği iki takım. Ve Rockets, ligdeki en iyi beş oyuncudan biri olarak gördükleri bir oyuncu için maksimum bir değer elde etmenin bir yolu olup olmadığına bakmaya devam ediyor. Kesinlikle onu öylece vermeyecekler."



Wojnarowski ayrıca Harden'ı alma gücü olan takımlardan da bahsetti:



"Draft hakları ve bir genç oyuncu kombinasyonuna sahip paketleri olan, Rockets'ın ilgisini çekecek çok az takım var. Philly bu listenin başında."



