Washington Wizards'ın yeni başkan Michael Winger'ı işe alması sonrası büyük değişiklikler yapmasının beklendiği iddia edildi.



Çok uzun bir süredir vasatlık döngüsünde sıkışıp kalan Wizards ekibi, son dört sezonun üçünde playoffları kaçırmıştı.



Substack'in NBA muhabiri Marc Stein'a göre Wizards ekibi, LA Clippers'ın eski genel menajeri Winger'ı başkan olarak işe almasıyla, yeni dönemi muhtemelen yaz boyunca kadroda yapılacak büyük değişikliklerle başlatacak:



"Konuştuğum hemen hemen her rakip takım, şimdiden Winger liderliğindeki Wizards'tan agresif faaliyetler bekliyor."



Tommy Sheppard ile yollar ayrılmadan önce, Wizards'ın Kyle Kuzma ve Kristaps Porzingis'e yeniden kontrat verecekleri beklendiğinden dolayı serbest oyuncu döneminde önemli bir hamle yapması beklenmiyordu. Şimdi ise, bu imzaların son durumunun ne olduğu bilinmiyor.



