Witsel: 'Arabistan'a sadece para için gidiyorlar'

Atletico Madrid forması giyen Belçikalı orta saha Axel Witsel önemli açıklamalarda bulundu.



34 yaşındaki yıldız orta saha Suudi Arabistan'a transfer olan oyuncuların oraya gitmelerinin tek sebebinin para olduğunu söyledi.



"BEN DE YAPTIM"



Axel Witsel yıldız futbolcular Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez ve Sadio Mane gibi isimlerin Avrupa'dan ayrılıp Suudi Arabistan'a transfer olmasının gerçek sebebinin para olduğunu söyledi.



Kendisinin de para için daha önce Avrupa'dan ayrıldığını söyleyen Axel Witsel, "Her birimizin kendi yolu var. Suudi Arabistan'a gitmenin kötü olduğunu söylemiyorum, ben de 27 yaşımda Çin'e gittim. Benim için bir yaşam deneyimiydi." ifadelerini ve şu sözlerle cümlelerine devam etti:



"Elbette oraya para için gidiyoruz, spor projesi hakkında konuşmamıza gerek yok. Gerçek şu ki, bunu Carrasco yaptı ve bu benim için sorun değil."



5 AYDA 18 MİLYON



Axel Witsel, 2017 yılında gittiği Çin Ligi ekibi Tianjin Quanjian'da 5 ay için 18 milyon euro gibi bir ücret almıştı.



