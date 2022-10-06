Willian Arao riske edilmedi

Fenerbahçe'de kas sakatlığı bulunan Willian Arao, AEK Larnaca maçında riske edilmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Willian Arao riske edilmedi
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06 Ekim 2022 22:48
Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Willian Arao, AEK Larnaca karşısında riske edilmedi.

Sarı-lacivertlilerde maçın son antrenmanında yer alamayan Arao'nun kas ağrısının bulunduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da AEK Larnaca karşısında takımlarını yalnız bıraktı.

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