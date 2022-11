Willian Arao: 'İlk hedefimizi gerçekleştirdik'

Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao, Dinamo Kiev'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Güzel ve büyük bir adım attıklarına değinen Willian Arao,"Çok mutluyum. Bugün hem ben hem de takımımız kolektif anlamda bence iyi bir performans sergiledi. Mutluyum, çünkü ilk hedefimizi gerçekleştirdik ve hedefimiz birinci sırada tamamlayarak gruptan çıkmaktı. Güzel ve büyük bir adım ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Şimdi yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak ve Son 16 Turu geldiğinde o maçlara en iyi şekilde hazırlanmak." dedi.



Fenerbahçe forması altında ilk golüne imza atmasına ilişkinse, "Çok mutluyum. Çocuğum zaten benden artık bir gol bekliyordu, bunu söylüyordu. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum ama daha da mutlu olma sebebim, takımca güzel bir performans sergileyip bugünkü hedefimize ulaşmamız." diye konuştu.



Pas performansına dair yöneltilen soru üzerine Arao, "Valencia'nın da bugün gol atmasını istiyordum. Güzel de bir pas oldu ama daha sonra kendisine de söyledim; defansif orta sahaların bu tarz asistler yapması çok yaygın değildir. Ama bugün o pozisyonu değerlendiremedi. Ben bu tarz paslar atabilmek için her gün çok çalışıyorum. Forvetler önde hareketli olduğu zaman, bana pas açısı oluşturdukları ve pas opsiyonu verdikleri zaman onlara en iyi şekilde pası atmaya çalışıyorum. Bugün maalesef Enner o pozisyonu atamadı ama takıma her gün olduğu gibi, her maç olduğu gibi bugün de çok fazla yardım etti." cevabını verdi.