26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-1
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
3-1
26 Eylül
Rodez-Pau
1-2
26 Eylül
Nancy-Reims
0-1
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-0
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
4-0
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
2-187'
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
1-1
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
3-2
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
1-2
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-0
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1

Wilfried Singo: "Çok çalışmamız gerekiyor"

Galatasaray'ın genç savunmacısı Wilfried Singo, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi'ye asist yapan Wilfried Singo, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Daha çok çalışmalarını gerektiğini ifade eden Singo, "Önemli bir zafer elde ettiğimizi düşünüyorum. Geliştirmemiz gerekenler var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Maçın son bölümünde takım olarak dik durduk ve golün gelmesini engelledik." sözlerini sarf etti.

Mauro Icardi'ye yaptığı asist hakkında konuşan 24 yaşındaki stoper, "Bizim çalışmamızın sonucu. Antrenmanlarda bu tarz şeylere çalışıyoruz. Ben denedim ve Icardi attı. Takım için önemliydi. Şimdi önümüzde önemli bir maç var. Ona hazırlanacağız." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
