Wilfried Singo: 'Çok çalışmamız gerekiyor'

Daha çok çalışmalarını gerektiğini ifade eden Singo, "Önemli bir zafer elde ettiğimizi düşünüyorum. Geliştirmemiz gerekenler var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Maçın son bölümünde takım olarak dik durduk ve golün gelmesini engelledik." sözlerini sarf etti.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray 'da Mauro Icardi'ye asist yapan Wilfried Singo, maç sonrası açıklamalarda bulundu.Mauro Icardi'ye yaptığı asist hakkında konuşan 24 yaşındaki stoper,dedi.