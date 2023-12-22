Westbrook: "Benden iyi savunma yapan çok kişi yok"

LA Clippers guardı Russell Westbrook, bu sezon NBA'in savunma beşinde yer almayı hak ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Westbrook: 'Benden iyi savunma yapan çok kişi yok'
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22 Aralık 2023 13:26
LA Clippers guardı Russell Westbrook, bu sezon NBA'in savunma beşinde yer almayı hak ettiğini söyledi.

Kariyerinde yeni bir sayfa açan ve Clippers'ta bench görevini üstlenen Westbrook, savunma becerilerine şu şekilde vurgu yaptı:

"Eğer dürüst davranırsak, bu noktada benden daha iyi savunma yapan çok fazla adam yok."

Tutkulu oyunuyla tanınan Russ, rolündeki değişim sırasında savunmaya olan katkılarına değinerek, sezon sonunda savunma beşine seçilmenin bu durumu meşru kılıp kılmayacağı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

"İhtiyacım yok ama maalesef şimdiye kadar seçilemedim çünkü bilmiyorum. Fazlasıyla hak ettim."

35 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına 24,1 dakikada 11,1 sayı, 6,2 ribaund ve 4,7 asist ortalamalarına sahip.

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