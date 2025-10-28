28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

West Ham ve Tottenham, Mason Greenwood için devrede!

West Ham ve Tottenham, Marsilya forması giyen mason Greenwood için devreye girdi.

calendar 28 Ekim 2025 15:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
West Ham ve Tottenham, Mason Greenwood için devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Olympique Marsilya'nın 24 yaşındaki İngiliz forveti Mason Greenwood, yeniden Premier Lig'e dönebilir.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre West Ham ve Tottenham, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

EN GÜÇLÜ ADAY BARCELONA

TEAMtalk'ın haberine göre her iki kulüp de Greenwood için yaz transfer döneminde resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

Ancak iddialara göre yarıştaki en güçlü aday hala Barcelona. Katalan devi, oyuncuyu uzun süredir takip ediyor ve transferi ciddi şekilde değerlendiriyor.

PERFORMANSI

Greenwood, Marsilya ile çıktığı 12 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.