West Ham ve Tottenham, Mason Greenwood için devrede!

Olympique Marsilya'nın 24 yaşındaki İngiliz forveti Mason Greenwood, yeniden Premier Lig'e dönebilir.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre West Ham ve Tottenham, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.



EN GÜÇLÜ ADAY BARCELONA



TEAMtalk'ın haberine göre her iki kulüp de Greenwood için yaz transfer döneminde resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.



Ancak iddialara göre yarıştaki en güçlü aday hala Barcelona. Katalan devi, oyuncuyu uzun süredir takip ediyor ve transferi ciddi şekilde değerlendiriyor.



PERFORMANSI



Greenwood, Marsilya ile çıktığı 12 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.



