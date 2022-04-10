Wesley Sneijder: 'Bir kez daha söylüyorum en büyük Cim bom!'

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.



Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder Galatasaraylı futbolculara mesaj yolladı..



İşte Sneijder'in sözleri:



"Bugünkü maç zor bir maç olacak, deplasmanda oynamak her zaman zorlu olmuştur ama size güveniyorum çocuklar. Bunu yapabilirsiniz, iyi hissediyorum. Maçı burada kendi ülkemde Hollanda'da izleyeceğim. Sizler için en iyisini diliyorum. Her şeyinizi verin. Yüzde yüzünüzü verin. Hatta daha da fazlasını verin. Bu tarz maçlar final tadında... Taraftardan iyi enerjiyi alacaksınız."



"Sizi motive etmemize bile gerek yok. Zorlu ama çok güzel bir maç olacak. Her şeyinizi verin ve tadını çıkartın. 3 puanı alın... Bir kez daha söylüyorum en büyük Cim bom..."





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