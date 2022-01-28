Wayne Rooney: "Everton'ı reddettim!"

Derby County Teknik Direktörü Wayne Rooney, Everton'dan gelen görüşme teklifini reddettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Wayne Rooney: 'Everton'ı reddettim!'
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28 Ocak 2022 20:39
İngiltere Championship takımlarından Derby County'nin teknik direktörü Wayne Rooney, Everton iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Everton'dan gelen teklifi reddettiğini söyleyen Rooney, "Everton, menajerimle temasa geçti ve beni görüşmek için davet etti. Reddettim. Premier Lig'de teknik direktör olacağıma inanıyorum ve buna %100 hazırım. Ancak şu an Derby'de önemli bir işim var." dedi.

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