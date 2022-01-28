Wayne Rooney: 'Everton'ı reddettim!'

İngiltere Championship takımlarından Derby County'nin teknik direktörü Wayne Rooney, Everton iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.



Everton'dan gelen teklifi reddettiğini söyleyen Rooney, "Everton, menajerimle temasa geçti ve beni görüşmek için davet etti. Reddettim. Premier Lig'de teknik direktör olacağıma inanıyorum ve buna %100 hazırım. Ancak şu an Derby'de önemli bir işim var." dedi.





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