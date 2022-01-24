Watford'da Ranieri ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da teknik direktör Claudio Ranieri ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Watford'un açıklamasında, İtalyan teknik adama liderlik etme çabasından dolayı teşekkür edildi.
Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ın da kiralık olarak forma giydiği Watford, topladığı 14 puanla İngiltere Premier Lig'de 19. sırada yer alıyor.
Watford'un açıklamasında, İtalyan teknik adama liderlik etme çabasından dolayı teşekkür edildi.
Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ın da kiralık olarak forma giydiği Watford, topladığı 14 puanla İngiltere Premier Lig'de 19. sırada yer alıyor.