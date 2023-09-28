Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncu Rudy Gay ile bir yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Gay'in Golden State'in normal sezon kadrosunda yer bulabilmek için takımın antrenman kampına katılacağını bildirdi.



Son iki sezondur Utah Jazz'de forma giyen Gay, 2023-24 sezonu için 6,48 milyon dolarlık maaşını güvence altına almak adına kontratındaki oyuncu opsiyonunu kullanmıştı.



Ancak yaz döneminde iki kez takas edilen Gay, önce John Collins takasının bir parçası olarak Atlanta Hawks'a, ardından Patty Mills karşılığında Oklahoma City Thunder'a gönderilmişti.



Son olarak 37 yaşındaki oyuncu, Thunder tarafından serbest bırakılmasının ardından Temmuz ayında sınırsız serbest oyuncu haline gelmişti.



