Golden State Warriors'ın, NBA Draftı'nda Gonzaga Üniversitesi çıkışlı oyuncu Jalen Suggs'ı hedef aldığı bildirildi.



Oklahoma State'den Cade Cunningham, USC'den Evan Mobley ve G League ekibi Ignite'ın guardı Jalen Green ile birlikte Suggs, yaygın olarak ilk beş seçim içinde yer alacak bir oyuncu olarak görülüyordu.



Chad Ford'un NBA Big Board'una göre, Golden State ekibi Draft'ta birkaç sıra yukarı çıkıp Suggs'ı alabilir:



"Warriors ayrıca 7 ve 14'üncü Draft haklarını kullanarak birkaç sıra yukarı çıkarıp çıkamayacağını da araştırdı. Hedefleri ne mi? Warriors'ın hemen gelip katkı verebileceğine inandığı, Gonzaga'dan Jalen Suggs, onlara uzun vadede büyük bir avantaj kazandırabilir. Ayrıca Suggs olmazsa, Draymond Green-vari niteliklerine sahip olan Scottie Barnes için de bir anlaşma yapmayı düşünebilirler."



Gonzaga'daki ilk sezonunda Suggs, maç başına %50.3 şut isabetiyle 14.4 sayı, 5.3 ribaund, 4.5 asist ve 1.9 top çalma ortalamaları tutturmuştu.



