Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Warriors, NBA Draftı'nda Jalen Suggs'ı hedefliyor

Golden State Warriors'ın, NBA Draftı'nda Gonzaga Üniversitesi çıkışlı oyuncu Jalen Suggs'ı hedef aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Golden State Warriors'ın, NBA Draftı'nda Gonzaga Üniversitesi çıkışlı oyuncu Jalen Suggs'ı hedef aldığı bildirildi.

Oklahoma State'den Cade Cunningham, USC'den Evan Mobley ve G League ekibi Ignite'ın guardı Jalen Green ile birlikte Suggs, yaygın olarak ilk beş seçim içinde yer alacak bir oyuncu olarak görülüyordu.

Chad Ford'un NBA Big Board'una göre, Golden State ekibi Draft'ta birkaç sıra yukarı çıkıp Suggs'ı alabilir:

"Warriors ayrıca 7 ve 14'üncü Draft haklarını kullanarak birkaç sıra yukarı çıkarıp çıkamayacağını da araştırdı. Hedefleri ne mi? Warriors'ın hemen gelip katkı verebileceğine inandığı, Gonzaga'dan Jalen Suggs, onlara uzun vadede büyük bir avantaj kazandırabilir. Ayrıca Suggs olmazsa, Draymond Green-vari niteliklerine sahip olan Scottie Barnes için de bir anlaşma yapmayı düşünebilirler."

Gonzaga'daki ilk sezonunda Suggs, maç başına %50.3 şut isabetiyle 14.4 sayı, 5.3 ribaund, 4.5 asist ve 1.9 top çalma ortalamaları tutturmuştu.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal