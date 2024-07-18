Golden State Warriors'ın, Utah Jazz'in yıldız forveti Lauri Markkanen'ı takip sürecinde Brandin Podziemski'yi takas etmemeye kararlı olduğu bildirildi.



The Athletic'ten Anthony Slater, Warriors'ın organizasyon içinde oldukça değerli gördüğü Podziemski'yi takas etmeme konusunda kararlı olduğunu söyledi:



"Onu takas etmek istemiyorlar. Organizasyonda seviliyor. Warriors'ın son dönemdeki diğer draft seçimleriyle karşılaştırıldığında onun için nadir görülen yönlerden biri de, Steve Kerr'ün onu çaylak olmasına rağmen sahada tutmasıydı."



Çok yönlülüğü ve potansiyeli sayesinde teknik kadronun ve yönetimin kısa sürede favorisi haline gelen 21 yaşındaki guard, maç başına 26,6 dakikada 9,2 sayı, 5,8 ribaund ve 3,7 asist ortalamaları yakalayarak umut verici bir çaylak sezonu geçirmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU