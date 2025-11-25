Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu yalanlaması

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' gol sevincinin davalık olduğu iddiaları çok konuşulmuştu.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre, ABD Merkezli Warner Bros Discovery'nin merkezi, "Davanın hangi mahkemede görüldüğü, boyutunun ne olduğu; şirketin bu davayla ilgili Kerem Aktüroğlu'ndan ne kadar tazminat talebinde bulunduğu" şeklinde bilgi talep etti.
Şirketin hukuk departmanından yapılan dönüşte, "Popüler kişiler üzerinden yapılan bu tür paylaşımlar doğal karşılanmakta, herhangi bir hukuki işlem uygulanmamaktadır" denildi.
"BİLGİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Şirketin ABD'li üst düzey yöneticileri konuyla ilgili Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Özer'i yetkilendirdi. Özer de gönderdiği mailde aynı bilgiyi tekrarladı:
"Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak size yazıyorum. Konuyla ilgili olarak medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili durumu bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim."
Bu şekilde başta Portekiz ve İspanyol basını olmak üzere birçok ülkede de gündem olan haberin bir spekülasyon olduğu anlaşıldı.
