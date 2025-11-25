24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
3-4
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
3-0
24 Kasım
M. United-Everton
0-1
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
2-1
24 Kasım
Torino-Como
1-5
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
2-2
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu yalanlaması

ABD Merkezli Warner Bros Discovery yapım şirketi, 'Harry Potter gol sevinci' nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'na dava açıldığı şeklindeki spekülasyonlarla ilgili, "Böyle bir girişimimiz olmadı" bilgisini verdi.

calendar 25 Kasım 2025 08:57
Haber: Akşam
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu yalanlaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' gol sevincinin davalık olduğu iddiaları çok konuşulmuştu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, ABD Merkezli Warner Bros Discovery'nin merkezi, "Davanın hangi mahkemede görüldüğü, boyutunun ne olduğu; şirketin bu davayla ilgili Kerem Aktüroğlu'ndan ne kadar tazminat talebinde bulunduğu" şeklinde bilgi talep etti.

Şirketin hukuk departmanından yapılan dönüşte, "Popüler kişiler üzerinden yapılan bu tür paylaşımlar doğal karşılanmakta, herhangi bir hukuki işlem uygulanmamaktadır" denildi.


"BİLGİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Şirketin ABD'li üst düzey yöneticileri konuyla ilgili Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Özer'i yetkilendirdi. Özer de gönderdiği mailde aynı bilgiyi tekrarladı:

"Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak size yazıyorum. Konuyla ilgili olarak medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili durumu bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim."

Bu şekilde başta Portekiz ve İspanyol basını olmak üzere birçok ülkede de gündem olan haberin bir spekülasyon olduğu anlaşıldı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.