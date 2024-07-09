'Wanda Nara ve Mauro Icardi boşanıyor' iddiası!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi'nin gelecek sezonda da sarı - kırmızılı kulüpte devam edeceği öğrenilmişti.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da sezon başı kampına katılacak olan Icardi için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
INSTAGRAM'DA TAKİPTEN ÇIKTI
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızı Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme sonrasında Arjantinli gazeteci Laura Ubfal flaş bir iddia ortaya attı.
Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld'in sözlerine yer veren Ubfal, çiftin boşanacağını açıkladı.
"BU KARARI UZUN SÜREDİR VERMEK İSTİYORDU"
Ubfal'a konuşan avukat Rosenfeld, "Wanda bu kararı uzun zamandır vermek istiyordu." dedi.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da sezon başı kampına katılacak olan Icardi için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
INSTAGRAM'DA TAKİPTEN ÇIKTI
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızı Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme sonrasında Arjantinli gazeteci Laura Ubfal flaş bir iddia ortaya attı.
Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld'in sözlerine yer veren Ubfal, çiftin boşanacağını açıkladı.
"BU KARARI UZUN SÜREDİR VERMEK İSTİYORDU"
Ubfal'a konuşan avukat Rosenfeld, "Wanda bu kararı uzun zamandır vermek istiyordu." dedi.
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