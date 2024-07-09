'Wanda Nara ve Mauro Icardi boşanıyor' iddiası!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara için büyük bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin boşanma arefesinde olduğu öne sürüldü.

, Fotoğraf; Instagram
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'Wanda Nara ve Mauro Icardi boşanıyor' iddiası!
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09 Temmuz 2024 13:48
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi'nin gelecek sezonda da sarı - kırmızılı kulüpte devam edeceği öğrenilmişti.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da sezon başı kampına katılacak olan Icardi için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

INSTAGRAM'DA TAKİPTEN ÇIKTI

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızı Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme sonrasında Arjantinli gazeteci Laura Ubfal flaş bir iddia ortaya attı.

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld'in sözlerine yer veren Ubfal, çiftin boşanacağını açıkladı.

"BU KARARI UZUN SÜREDİR VERMEK İSTİYORDU"

Ubfal'a konuşan avukat Rosenfeld, "Wanda bu kararı uzun zamandır vermek istiyordu." dedi.

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