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Walter Tavares: ''Bana çavuş SWAT diyebilirsiniz''

THY Euroleague'de Ekim ayının MVP'si seçilen Real Madrid'in pivotu Walter Tavares, Euroleage sitesine açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Walter Tavares: ''Bana çavuş SWAT diyebilirsiniz''
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31 Ekim 2018 17:19
Real Madrid formasıyla geçirdiği performans ile THY Euroleague'de Ekim ayının MVP'si seçilen Walter Tavares, Euroleague'in resmi internet sitesine röportaj verdi.

Tavares, Euroleague'e yaptığı açıklamada ''Bu takım her zaman kazanmak istiyor. Real Madrid'de bulunmak harika bir his. Çok güçlü bir takımız ve sürekli kazanmak için oynuyoruz.'' sözlerini kullandı.

''BLOK YAPMIYORUM, TOKAT ATIYORUM''

Ekim ayında 3 blok ortalaması tutturan Tavares, ''İnsanlar bana çavuş SWAT diyebilir. Bu takma ad hoşuma gitti. Pablo Laso, kelebek öldürmemi kesmemi ve topları kesmemi istemişti. Ben de blok yapmıyorum, toplara tokat atıyorum! Çavuş SWAT güzel oldu...'' dedi.

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