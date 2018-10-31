Walter Tavares: ''Bana çavuş SWAT diyebilirsiniz''

Real Madrid formasıyla geçirdiği performans ile THY Euroleague'de Ekim ayının MVP'si seçilen, Euroleague'in resmi internet sitesine röportaj verdi.Tavares, Euroleague'e yaptığı açıklamada ''Bu takım her zaman kazanmak istiyor. Real Madrid'de bulunmak harika bir his. Çok güçlü bir takımız ve sürekli kazanmak için oynuyoruz.'' sözlerini kullandı.Ekim ayında 3 blok ortalaması tutturan Tavares, ''İnsanlar bana çavuş SWAT diyebilir. Bu takma ad hoşuma gitti. Pablo Laso, kelebek öldürmemi kesmemi ve topları kesmemi istemişti. Ben de blok yapmıyorum, toplara tokat atıyorum! Çavuş SWAT güzel oldu...'' dedi.