Eski NBA yıldızı John Wall, lige geri dönmek için "Udonis Haslem rolünü" bile kabul etmeye istekli olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz günlerde LA Clippers'ın yıldızı Paul George ile birlikte Podcast P'de yer alan Wall, lige geri dönmeyi çok istediğini ve her türlü rolü kabul etmeye hazır olduğunu belirtti:



"Birçok takımda çok fazla genç oyuncu olduğunu ve pek veteran oyuncuları olmadığını biliyorum. Ve bence soyunma odasında o veteran oyunculara hep ihtiyacınız olacaktır. Takımlarda eksik olan şey de bu. Ben bir takımda yer almak için ne rol olursa oynamaya istekliyim. Sahada olayım ya da olmayayım, Udonis Haslem rolü bile olur.



Tekrar bir NBA formasında olmak istiyorum çünkü oyunun benim için önemini ve hala verebilecek çok şeyim olduğunu biliyorum. Eğer edineceğim bir koç veya mentör rolü takımın iyi oynamasına yardımcı olacaksa, bunu kabul etmeye hazırım."



NBA'deki son maçını Ocak 2023'te Clippers'la oynayan Wall, bir ay sonrasındaki son takas gününde Houston Rockets'a takas edilmiş ve üç gün sonra ise serbest bırakılmıştı.



Wall, ligde başka bir fırsat yakalama umuduyla Temmuz 2023'te birden fazla takımla özel bir antrenman düzenlemiş ancak 2023-24 sezonunun tamamı boyunca sözleşmesiz kalmıştı.



33 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonunda Clippers formasıyla maç başına 11.4 sayı, 2.7 ribaund, 5.2 asist, 0.8 top çalma ve 0.4 blok ortalamaları yakalamıştı.





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