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Wade ve Jefferson, LeBron'un emekliliğini kestiremiyorlar!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in eski takım arkadaşları Dwyane Wade ve Richard Jefferson, LeBron'un emekliliği hakkında tahminler yapmaya çalıştılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in eski takım arkadaşları Dwyane Wade ve Richard Jefferson, LeBron'un emekliliği hakkında tahminler yapmaya çalıştılar.

17 yıldır ligde bulunan LeBron, neredeyse 36 yaşında ama hala oyuncuların çoğuna göre, kariyerinin en iyi rakamlarını üretiyor. Atletizm açısından da olağanüstü olan James, henüz herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiş değil.

James'in iyi arkadaşı ve eski takım arkadaşı Wade, kısa süre önce Road Trippin podcastinin bir parçasıydı ve LeBron'la ilgili şunları söyledi:

"LeBron o kadar uzun süre oynayacak ki, insanlar bizim takım arkadaşı olduğumuzu unutacaklar. Aynı dönemde Draft edildiğimizi unutacaklar. Ciddi ciddi o kadar uzun süre oynayacak ki, o zamana kadar herhalde yedi yıldır emekli olmuş olacağım ve o da 'bırakmaya hazırım' falan diyecek."

James'in Cleveland Cavaliers'dan eski takım arkadaşı Jefferson da araya girerek, şu ifadeleri kullandı:

"O üçüncü yılımda lige gelmişti ve ben 17 sene oynadım. Şimdi iki yıldır emekliyim. Bu adam kesinlikle beş yıl daha oynar. Emekli olması uzun zaman alacak."


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