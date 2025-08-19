Chicago Bulls forveti Nikola Vucevic, geleceğine ilişkin çıkan buyout veya ayrılık söylentilerini kesin bir dille yalanladı.Basket USA'e konuşan tecrübeli pivot, Bulls genel menajeri Marc Eversley'nin kendisini bizzat aradığını ve dedikoduları yalanladığını söyledi:34 yaşındaki oyuncu, yeni sezona Chicago'da başlayacağına emin olduğunu belirtti:Yaz başında Chicago'nun Vucevic için bir buyout seçeneği düşünebileceği konuşulsa da NBC Sports Chicago'dan K.C. Johnson bunun "söz konusu olmadığını" aktardı. Johnson, Vucevic'in hâlâ Bulls'un kısa vadeli planlarının merkezinde olduğunu ve geride kalan sezonun "Chicago'daki en iyi sezonu" olarak değerlendirildiğini yazdı.Vucevic, 2024-25 sezonunu 18,5 sayı, 10,1 ribaund ve %40,2 üçlük isabetiyle kapattı. Hem dış şut hem de boyalı alan katkısıyla Bulls'un rekabetçi kalmasına yardımcı oldu ancak takım playoffa kalamadı.Sezon içinde Golden State Warriors'ın takas ilgisi olmuş ancak bir hamle gerçekleşmemişti. Johnson, bu ihtimalin 2026 Şubat takas döneminde yeniden gündeme gelebileceğini, Vucevic'in 60 milyon dolarlık sona eren kontratının pota altı derinliği veya maaş esnekliği arayan takımlar için cazip olabileceğini belirtti.EuroLeague'den Crvena Zvezda ve Panathinaikos'un da durumu izlediği kaydedildi ancak Vucevic, kariyerine NBA'de devam etmek istediğini ve emekliliği düşünmediğini vurguladı. Fiziksel olarak güçlü hissettiğini ve birkaç yıl daha yüksek seviyede basketbol oynamak istediğini ifade etti.