19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Chicago Bulls forveti Nikola Vucevic, geleceğine ilişkin çıkan buyout veya ayrılık söylentilerini kesin bir dille yalanladı.

calendar 19 Ağustos 2025 14:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Basket USA'e konuşan tecrübeli pivot, Bulls genel menajeri Marc Eversley'nin kendisini bizzat aradığını ve dedikoduları yalanladığını söyledi:
"Geçen hafta Bulls GM'i beni aradı, tüm dedikoduların doğru olmadığını ve sezon sonu konuştuğumuz her şeyin geçerli olduğunu doğruladı."

34 yaşındaki oyuncu, yeni sezona Chicago'da başlayacağına emin olduğunu belirtti:
"Evet, neredeyse hiç şüphem yok. Kendimi buna göre hazırlıyorum. Ondan sonrası için ne olur bilmiyorum."


Yaz başında Chicago'nun Vucevic için bir buyout seçeneği düşünebileceği konuşulsa da NBC Sports Chicago'dan K.C. Johnson bunun "söz konusu olmadığını" aktardı. Johnson, Vucevic'in hâlâ Bulls'un kısa vadeli planlarının merkezinde olduğunu ve geride kalan sezonun "Chicago'daki en iyi sezonu" olarak değerlendirildiğini yazdı.

Vucevic, 2024-25 sezonunu 18,5 sayı, 10,1 ribaund ve %40,2 üçlük isabetiyle kapattı. Hem dış şut hem de boyalı alan katkısıyla Bulls'un rekabetçi kalmasına yardımcı oldu ancak takım playoffa kalamadı.

Sezon içinde Golden State Warriors'ın takas ilgisi olmuş ancak bir hamle gerçekleşmemişti. Johnson, bu ihtimalin 2026 Şubat takas döneminde yeniden gündeme gelebileceğini, Vucevic'in 60 milyon dolarlık sona eren kontratının pota altı derinliği veya maaş esnekliği arayan takımlar için cazip olabileceğini belirtti.

EuroLeague'den Crvena Zvezda ve Panathinaikos'un da durumu izlediği kaydedildi ancak Vucevic, kariyerine NBA'de devam etmek istediğini ve emekliliği düşünmediğini vurguladı. Fiziksel olarak güçlü hissettiğini ve birkaç yıl daha yüksek seviyede basketbol oynamak istediğini ifade etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
