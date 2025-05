vrupa Kadınlar Voleybol Kulüpler Birliğinin lansmanı yapıldı

Avrupa Kadınlar Voleybol Kulüpler Birliğinin (WEVCA) kuruluş resmi lansmanı, İstanbul'da yapıldı. Sheraton Grand Ataşehir'deki lansmanda İtalyan ekibi Vero Volley'i temsilen Aldo Fumagalli, Eczacıbaşı Spor Kulübünün temsilcisi başkan yardımcısı Erdal Karamercan, Fransız ekibi Volero Le Cannet'ten Stav Jacobi ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü ile Fransa ve Polonya'dan da kulüp temsilcileri hazır bulundu.



Birliğin başkanlığına Aldo Fumagalli, başkan yardımcılığına Erdal Karamercan seçildi.



WEVCA, kulüpler arası diyalog ve deneyim paylaşımını artırmayı, organizasyonel yapıları güçlendirmeyi, ticari anlamda sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı, kadınların spora erişimini ve toplumsal güçlenmesini desteklemeyi ayrıca inovasyon ve sürdürülebilirlik kültürünü yaymayı hedefliyor.



Katılımcılar, Avrupa'daki voleybol rekabetinin artmasının yanı sıra iş birliği kültürünün güçlenmesinin önemine vurgu yaptı.



WEVCA, Avrupa'daki birlik girişimleri deneyimlerinden faydalanarak daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıyı hayata geçirmeyi amaçlıyor. Birlik, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ile ortak fayda odağında iş birliğine açık faaliyetlerini yürütecek.



Kuruluş toplantısının İstanbul'da gerçekleşmesi, Türkiye'nin kadın voleybolundaki öncü rolünün bir yansıması olarak değerlendiriliyor.



Üye kulüpler



Organizasyonun üye kulüpleri şu şekilde:



"Türkiye: Fenerbahçe Kulübü, VakıfBank Spor Kulübü, Eczacıbaşı Spor Kulübü, Galatasaray Kulübü, Türk Hava Yolları Kulübü



İtalya: Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano (Igor Novara'nın yönetim kurulu onayı beklenirken Imoco Volley ise değerlendirme aşamasında)



Polonya: Rzeszow, Budowlani Lodz



Fransa: Volley Mulhouse Alsace, Volero Le Cannet."



Aldo Fumagalli: "Asıl amaç pastayı nasıl büyüteceğimizi bulmak"



Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği Başkanı Aldo Fumagalli, birliğin futbol ve basketbol gibi kendi ligini kurmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.



Fumagalli, birliğin İstanbul'da kurulmasının son derece önemli olduğunu belirterek "Türkiye'den katılan 5 kulübümüz var. Onlar da beni aday gösterdi. Amacımız voleybolu ileriye götürecek adımlar atmak. 2015'ten beri çabalarımız vardı. Bu çabalar birliğin kurulmasıyla nihayete erdi. Kurduğumuz bu birliğin asıl amacı Avrupa federasyonları, dünya federasyonları ve yerel federasyonlar ile kulüpler arasındaki diyaloğu başlatmak, kulüplerin gelişmesi için ortamı oluşturmak. Ortamı sürdürülebilir duruma getirmek, kadınları voleybol aracılığıyla spora yönlendirecek yolun adımını atmak ve ticari olarak gelişimi sağlamak." diye konuştu.



WEVCA'nın yönetim kurulunun dört kişiden oluştuğunu ve her ülkeden birer temsilcinin yer aldığını ifade eden Fumagalli, bir basın mensubunun "THY Avrupa Ligi'nde olduğu gibi kendi liginizi kuracak mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Bu tür girişimler futbol ve basketbolda oldu. Bunların meyveleri alındı. Birlikler sayesinde elde edildi. Kendi ligimizi kurmak ve orada oynamak gibi bir niyetimiz yok. Asıl amaç pastayı nasıl büyüteceğimizi bulmak."



Erdal Karamercan: "Üzerimize düşeni yapıyoruz"



Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, WEVCA'nın İstanbul'da kurulmasının Türkiye açısından gurur kaynağı olduğunu aktardı.



Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Karamercan, kadın voleybolunun tüm dünyada hızla geliştiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Spor salonlarının dolup taşmasının arkasında hem kulüplerimizin hem de milli takımlarımızın Avrupa ve dünya çapında elde ettiği başarılar yer alıyor. Bu başarılar yalnızca yetenekli sporcuların varlığıyla değil, kulüplerin uzun vadeli yatırımlarıyla mümkün oluyor. Biz kulüpler, genç kızlarımızın sporla buluşmalarını sağlamak, voleybola olan ilgiyi artırmak, gelişimlerini sporun içinde desteklemek ve sürdürülebilir kaynaklar yaratarak bu ekosistemi büyütmek için çalışıyoruz. Yerel ve uluslararası federasyonlarla iş birliği içinde hareket etmeyi önemsiyor; ortak paydada, voleybolun gelişimi için üzerimize düşeni yapıyoruz. WEVCA'nın İstanbul'da kurulmuş olması, Türkiye açısından ayrı bir gurur kaynağı. Bu birlik sayesinde kadın voleybolunun geleceğine yön verecek adımları birlikte atacağımıza inanıyoruz."



Hulusi Belgü: "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"



Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, birliğin önemine dikkati çekerek destek vereceklerini belirtti.



Belgü, Fenerbahçe'nin 118. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak "3 Mayıs'ı Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe'ye geldiği tarih olduğu için kuruluş yıl dönümü olarak kutluyoruz. Biz Fenerbahçe Kulübü olarak kadın voleybolunu sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Atatürk'ün kadınları ifadesini voleybolda mücadele eden kadınlarımıza çok yakıştırıyoruz. Voleybolda nihayetinde bambaşka bir dünya var. Dörtlü Final'de olmayı çok isterdik. Ama VakıfBank var. Diğer İtalyan ekiplerini ağırlıyoruz. Her ne kadar çok üzülsek de takımları burada ağırlamaktan memnunuz. Bu birlik çok önemli. Biz de her zaman yanlarında olacağız ve elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Fransız ekibi Volero Le Cannet'ı temsilen toplantıya katılan Stav Jacobi de "Fransız kulüplerinin, gelişmekte olan Fransa Ligi'nin sesi olacağız. Fransa Ligi'nin potansiyeli hızla yükseliyor. Bir araya gelişimiz çok önemli. Birliği diyalogla üst noktalara taşıyabiliriz." dedi.