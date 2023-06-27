Volkan Demirel, transferi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
Hatayspor, son olarak geçen sezonu Giresunspor forması altında geçiren Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçen sezon Giresunspor formasıyla 31 maçta süre bulan Görkem Sağlam, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Hatayspor, son olarak geçen sezonu Giresunspor forması altında geçiren Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçen sezon Giresunspor formasıyla 31 maçta süre bulan Görkem Sağlam, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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