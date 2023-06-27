Volkan Demirel, transferi açıkladı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, son olarak Giresunspor forması giyen Görkem Sağlam ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Volkan Demirel, transferi açıkladı
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27 Haziran 2023 15:11
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Hatayspor, son olarak geçen sezonu Giresunspor forması altında geçiren Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçen sezon Giresunspor formasıyla 31 maçta süre bulan Görkem Sağlam, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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