Volkan Demirel'den hakem tepkisi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, "İki puanı kaybettiğimiz için üzgünüm." dedi.



Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynadıklarını ve ataklarla pozisyon bulduklarını söyledi.



Karşılaşmanın 60. dakikasından sonra Antalyaspor'un bir puana razı olduğunu aktaran Demirel, kendilerinin de kazanmak için çalışan ve mücadele eden takım olduğunu belirtti.



Oyunun kendisi için memnun edici olduğunu vurgulayan Demirel, "Fenerbahçe mağlubiyeti ve üç tane beraberliğimiz var. Değerlendiremeyince de bir puana maruz kalıyorsunuz. İki puanı kaybettiğimiz için üzgünüm. Şu an bu maçın 2 puanı, Ümraniye maçındaki 2 puan ve Giresun maçındaki 2 puan olsa konum olarak da kafa olarak da çok daha rahat bir yerde oluruz ama futbol bu yüzden güzel. Biraz acısını çekeceğiz. Daha sonra da inşallah sefasını süreceğiz." ifadelerini kullandı.



Maçta bir pozisyondaki tepkisi üzerine hakemin kendisine sarı kart verdiğini hatırlatan Demirel, bu tarz tepkileri hakemlerin hoş görmesi gerektiğini savundu.



Büyük emekler verdiklerini ve bunun karşılığını almak istediklerini dile getiren Demirel, şunları kaydetti:



"Aynı pozisyonu onlara vermiyorsan ve bana veriyorsan ben 'Aynısı' diye bağırıyorsam buna sarı kart göstermememiz lazım. Biraz daha futbolcu, teknik adam tarafından bakılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir pozisyonda bize taç verdi ama taç Antalyaspor'un ve ben 'Nuri taç sizin.' dedim. 'Doğru söylüyorsun abi ama görmüyorlar.' dedi. Yani görmek lazım. Orada kulaklık var. VAR'dan uyarmak lazım. Ben demiyorum ki benim yaptığım her şey doğru. Ama lütfen rica ediyorum. Bizim istediğimiz sadece doğru kararlar, doğru yönetim, başka bir şey yok. Zaten doğru karar verirseniz biz size ne diyeceğiz ki?"





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