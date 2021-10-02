Volkan Demirel: 'Aykut Kocaman'ın bıraktığını kıyafetinden anladım'

Fenerbahçe tarihinin efsane kalecileri arasında yer alan ve şimdilerde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Aykut Kocaman'ın Medipol Başakşehir'den istifa etmesini değerlendirdi.



Eski hocasından görevini bırakacağını kıyafetinden anladığını söyleyen Demirel, "Maç sonunda röportaja çıktığında ben direkt size kıyafetinden, elbisesinden Aykut hocanın bıraktığını söyledim." ifadelerini kullandı.



Volkan Demirel'in Aykut Kocaman'la ilgili, "Çok saygı duyduğum ve sevdiğim insan. Beraber yürüdük, zorlukları beraber aştık. Aykut hocanın zaten maç öncesi konuşmalarından rahat olmadığını hissettim. Aykut hocanın bir lafı var: "Ben bazen koklarım" der. Onun kokladığı ve burnuna hoş kokuların gelmediği ortamda, maç sonunda röportaja çıktığında ben direkt size kıyafetinden, elbisesinden Aykut hocanın bıraktığını söyledim. Aykut hocanın rahat olmadığı bir ortam var. Çalışmayı istemediğinin göstergesi" dedi.



Volkan Demirel ayrıca," 7-8 haftadır maçları izliyoruz, yorumluyoruz, hangi takımın neler yapabileceğini öngörebiliyoruz. Başakşehir'in ilk yarıdaki oyunu, bizim düşüncelerimizin çok altındaydı. Futbolcuların performans odaklı olmadıklarını gördük. Benim düşüncem Aykut hoca bıraktıysa doğru karardır. Rahatsız olduğu o kokuyu almıştır. İnşallah hem kendisi hem de Başakşehir için hayırlısı olur." ifadelerini kullandı



