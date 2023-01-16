Voleybolda genç millilerin şampiyonada maç programı!

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası elemelerinin maç programı belirlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda genç millilerin şampiyonada maç programı!
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16 Ocak 2023 15:55
Ankara'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası elemelerinin birinci ayağının maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 18-22 Ocak tarihlerinde TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

A ve B Grubu'nda toplam 7 takımın yer alacağı elemelerde Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Voleybol Milli Takımı, A Grubu'nda Karadağ ve Yunanistan ile mücadele edecek.

TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalı, 15 karşılaşmayı canlı yayımlayacak.

Maçların programı şu şekilde:

18 Ocak Çarşamba

15.00 Bulgaristan-Moldova

17.30 Türkiye-Karadağ

20.00 Romanya-Kosova

19 Ocak Perşembe

15.00 Kosova-Bulgaristan

17.30 Karadağ-Yunanistan

20.00 Moldova-Romanya

20 Ocak Cuma

15.00 Romanya-Bulgaristan

17.30 Yunanistan-Türkiye

20.00 Moldova-Kosova

21 Ocak Cumartesi

15.00 B1-A2

17.30 A1-B2

20.00 B3-B4

22 Ocak Pazar

15.00 B3-B4 Galibi-A3

17.30 Yarı Final

20.00 Final

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