Voleybolda genç millilerin şampiyonada maç programı!

Ankara'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası elemelerinin birinci ayağının maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 18-22 Ocak tarihlerinde TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.
A ve B Grubu'nda toplam 7 takımın yer alacağı elemelerde Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Voleybol Milli Takımı, A Grubu'nda Karadağ ve Yunanistan ile mücadele edecek.
TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalı, 15 karşılaşmayı canlı yayımlayacak.
Maçların programı şu şekilde:
18 Ocak Çarşamba
15.00 Bulgaristan-Moldova
17.30 Türkiye-Karadağ
20.00 Romanya-Kosova
19 Ocak Perşembe
15.00 Kosova-Bulgaristan
17.30 Karadağ-Yunanistan
20.00 Moldova-Romanya
20 Ocak Cuma
15.00 Romanya-Bulgaristan
17.30 Yunanistan-Türkiye
20.00 Moldova-Kosova
21 Ocak Cumartesi
15.00 B1-A2
17.30 A1-B2
20.00 B3-B4
22 Ocak Pazar
15.00 B3-B4 Galibi-A3
17.30 Yarı Final
20.00 Final
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 18-22 Ocak tarihlerinde TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.
A ve B Grubu'nda toplam 7 takımın yer alacağı elemelerde Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Voleybol Milli Takımı, A Grubu'nda Karadağ ve Yunanistan ile mücadele edecek.
TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalı, 15 karşılaşmayı canlı yayımlayacak.
Maçların programı şu şekilde:
18 Ocak Çarşamba
15.00 Bulgaristan-Moldova
17.30 Türkiye-Karadağ
20.00 Romanya-Kosova
19 Ocak Perşembe
15.00 Kosova-Bulgaristan
17.30 Karadağ-Yunanistan
20.00 Moldova-Romanya
20 Ocak Cuma
15.00 Romanya-Bulgaristan
17.30 Yunanistan-Türkiye
20.00 Moldova-Kosova
21 Ocak Cumartesi
15.00 B1-A2
17.30 A1-B2
20.00 B3-B4
22 Ocak Pazar
15.00 B3-B4 Galibi-A3
17.30 Yarı Final
20.00 Final
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