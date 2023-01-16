Voleybolda genç millilerin şampiyonada maç programı!

Ankara'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası elemelerinin birinci ayağının maç programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 18-22 Ocak tarihlerinde TVF Beştepe Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek.



A ve B Grubu'nda toplam 7 takımın yer alacağı elemelerde Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Voleybol Milli Takımı, A Grubu'nda Karadağ ve Yunanistan ile mücadele edecek.



TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalı, 15 karşılaşmayı canlı yayımlayacak.



Maçların programı şu şekilde:



18 Ocak Çarşamba



15.00 Bulgaristan-Moldova



17.30 Türkiye-Karadağ



20.00 Romanya-Kosova



19 Ocak Perşembe



15.00 Kosova-Bulgaristan



17.30 Karadağ-Yunanistan



20.00 Moldova-Romanya



20 Ocak Cuma



15.00 Romanya-Bulgaristan



17.30 Yunanistan-Türkiye



20.00 Moldova-Kosova



21 Ocak Cumartesi



15.00 B1-A2



17.30 A1-B2



20.00 B3-B4



22 Ocak Pazar



15.00 B3-B4 Galibi-A3



17.30 Yarı Final



20.00 Final





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