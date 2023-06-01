Voleybol Türkiye Şampiyonası midi kızlarda şampiyon VakıfBank

Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası midi kızlarda ES Voleybol'u 3-1 mağlup eden VakıfBank şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Voleybol Türkiye Şampiyonası midi kızlarda şampiyon VakıfBank
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01 Haziran 2023 17:55
Türkiye Voleybol Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası midi kızlarda şampiyon VakıfBank oldu.

Fuar İzmir'de 25 Mayıs Perşembe günkü grup müsabakalarıyla başlayan midi kızlar kategorisinde bugün final ve üçüncülük maçları oynandı.

Final maçında ES Voleybol'u 3-1 mağlup eden VakıfBank, organizasyonu birinci bitirdi. Üçüncülüğe ise Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray ulaştı.

Yıldızlar, küçük erkekler ve midi kızlarda birincilerin belli olduğu Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda küçük kızlar ve midi erkekler müsabakaları 20-26 Haziran'da yine İzmir'de oynanacak.

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