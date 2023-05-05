Voleybol Efeler Ligi final serisinde ikinci maç heyecanı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonunun belirleneceği final serisinde ikinci maç, 6 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.



Başkent ekipleri Halkbank ile Ziraat Bankkart'ı karşı karşıya getirecek müsabaka, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı başhakem Erdal Akıncı ile Yasin İlhan yönetecek.



Ligin şampiyonunun belirleneceği final serisinde Halkbank, ilk mücadelede Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek avantaj elde etmişti.



Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım, 2022-2023 sezonunun şampiyonu olacak.



- Jaeschke: "Avantaj elde ettik ama gidecek çok yolumuz var"



Seride 1-0 önde olan Halkbank'ın ABD'li smaçörü Thomas Jaeschke, rakiplerinin "kuvvetinin" farkında olduklarını ifade etti.



Final serisi başlamadan karşılaşmaların heyecanlı, çekişmeli ve zor geçeceğini bildiklerini aktaran Jaeschke, Ziraat Bankkart ile bu sezon resmi maçlarda 3 kez karşılaştıklarını hatırlatarak, "Tümünde seyir zevki ve heyecan üst düzeydi. Neredeyse birbirini ezberleyen iki büyük takımın final serisi, izleyenleri de tatmin ediyor. İlk maçı kazanarak avantaj elde ettik ama gidecek çok yolumuz var. Herkesin emeğine saygı duyuyoruz ama biz ikinci maçı da kazanarak bir aşamayı daha geçmek istiyoruz." diye konuştu.



- Faik Samet Güneş: "Seride durumu eşitlemek istiyoruz"



Ligde normal sezonu Halkbank'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Ziraat Bankkart'ın milli orta oyuncusu Faik Samet Güneş ise final serisinde durumu eşitlemek istediklerini söyledi.



Serinin ilk maçında 3'üncü ve 4'üncü sette iyi mücadele sergilediklerini belirten Faik Samet, "Seride durumu eşitlemek istiyoruz. Son maçta 3. ve 4. sette iyi bir mücadele ortaya koyduk. Yarın oynanacak maçta aynı performansı sahaya yansıttığımızda mücadeleden galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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