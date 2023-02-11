Vitor Pereira ve kulübünden depremzedelere büyük yardım!

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo'da Portekizli çalıştırıcı, teknik heyet ve futbolcular, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaklaşık 30 milyon lira bağışladı.

, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira ve kulübünden depremzedelere büyük yardım!
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11 Şubat 2023 21:49
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin ardından Brezilya'da bağış toplanmasına öncülük etti.

Brezilya'da yayın yapan Fanaticos haber sitesi, Flamengo yöneticileri, futbolcular, teknik heyet ve Vitor Pereira, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 8 milyon Brezilya reali topladı. Bu tutar yaklaşık olarak 30 milyon liraya tekabül ediyor.

Gollere sevinmedi

Dünya Kulüpler Kupası üçüncülük maçında Flamengo ve Al Ahly karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Brezilya ekibi 4-2 kazandı. Vitor Pereira, Flamengo'nun attığı gollere sevinmedi.

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