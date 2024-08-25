Vitor Pereira'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brighton'a bonuslar dahil 35 milyon Euro bonservis bedeliyle giden Ferdi Kadıoğlu'nun seviye atlamasında büyük pay sahibi olan Fenerbahçe'deki eski teknik direktörü Vitor Pereira, Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması
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25 Ağustos 2024 09:38
Son güncelleme 25 Ağustos 2024 09:43
Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev yapan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, Brighton ile anlaşma sağlayan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu hakkında Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile transfer görüşmelerini ilerletmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi için İngiltere'ye gideceğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir."

İŞTE PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI
Bir hücum oyuncu olan Ferdi'yi sol beke dönüştüren ve Milli futbolcunun gelişiminde önemli rol oynayan Al-Shabab'ın başındaki Pereira, şunları söyledi: "Ferdi'nin, bu seviyeye ulaşması ve Premier Lig'e gitmesi benim için sürpriz olmadı. Açıkçası daha erken ayrılmamasına şaşırdım."

'EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTI'
Ferdi'nin gelişimi hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "İngiltere'de başarılı olacak kaliteye, kondisyona, zekaya ve karaktere sahip. Ferdi'yi bek yapma sürecinde ona, 'İyi bir kanat oyuncusu ya da üst düzey bir bek olabilirsin. Savunmadan öne çıkışlar yapabilirsin. Sol ayağınla dışarıdan ya da güçlü ayağınla içeriden rakip kaleye gidebilirsin. Bek olarak, farklı bir oyuncuya dönüşebilirsin' dedim. O da buna inandı ve en iyisini yapmaya çalıştı." dedi.

'BAŞARILAR DİLİYORUM'
Çalıştığı oyuncular hakkında da konuşan Pereira, "Kim Min-Jae, Arda Güler ve Ferdi gibi gelişim sürecine yakından tanık olduğum birçok futbolcuyla çalışma fırsatı bulduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Ancak söz konusu oyuncuların kariyerlerindeki bu başarıların tüm övgüleri onlara aittir. Hepsi, kendilerini geliştirmek ve üst düzey bir oyuncu olmak adına büyük bir azim göstermeye devam ediyorlar. Ferdi dahil, hepsine başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.



FENERBAHÇE MACERASI
Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin başına ilk kez 2015/2016 sezonunda geçti. Van Persie ve Nani'li kadrosuyla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen sarı lacivertliler ligi Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada tamamladı. Fakat Aziz Yıldırım yönetimi yola Portekizli teknik adamla devam etti. Fenerbahçe 2016/2017 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu maçlarına Pereira yönetiminde çıktı. Fakat Sarı Kanaryalar Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e elendi ve yönetim Pereira'nın görevine son verdi.

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