Virtus Bologna, Will Clyburn'ü resmen açıkladı

Virtus Bologna, Anadolu Efes'ten ayrılan Will Clyburn'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Virtus Bologna, Will Clyburn'ü resmen açıkladı
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20 Temmuz 2024 23:08
Anadolu Efes'ten ayrılan Will Clyburn'ün yeni adresi belli oldu. İtalya temsilcisi Virtus Bologna, Will Clyburn'ü kadrosuna kattı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde; Virtus Bologna'nın,  Will Clyburn'le 2 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilirken, oyuncunun maaşına dair bir detay paylaşılmadı.

Clyburn son olarak 2023-24 EuroLeague sezonunda 25 maça çıktı ve 13.3 sayı, 4.6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

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