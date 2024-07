Virtus Bologna, Will Clyburn'ü resmen açıkladı

Anadolu Efes'ten ayrılan Will Clyburn'ün yeni adresi belli oldu. İtalya temsilcisi Virtus Bologna, Will Clyburn'ü kadrosuna kattı.



İtalyan basınında yer alan haberlerde; Virtus Bologna'nın, Will Clyburn'le 2 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilirken, oyuncunun maaşına dair bir detay paylaşılmadı.



Clyburn son olarak 2023-24 EuroLeague sezonunda 25 maça çıktı ve 13.3 sayı, 4.6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.





