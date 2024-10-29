Vinicius Junior: "10 katını yapacağım"

Vinicius Junior, Ballon d'Or'u kazanamamasının ardından, "Gerekirse bu performansın 10 katını yapacağım. Onlar buna hazır değiller." şeklinde bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Vinicius Junior: '10 katını yapacağım'
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29 Ekim 2024 14:49
Ballon d'Or'un en büyük adayı olarak gösterilen ve ödülü kazanmasına kesin gözüyle bakılan Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior, ödülün verileceği gün (28 Ekim Pazartesi) büyük bir şok yaşadı.

Ballon d'Or ödülünün kazanmasına kısa bir süre kala Rodri'nin ödülü alacağı iddia edildi ve bu iddia gerçeğe dönüşerek İspanyol yıldız bu yılki ödülün sahibi oldu.

Ballon d'Or konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Vinicius, yaşanan bu gelişmeler sonrası, "Gerekirse bu performansın 10 katını yapacağım. Onlar buna hazır değiller." ifadelerini kullandı.

IRKÇILIK YÜZÜNDEN Mİ?

Öte yandan Vinicius'a yakın kaynakların Reuters'e aktardığı bilgiye göre, yıldız futbolcu, ödülü kazanamama nedeni olarak ırkçılıkla mücadelesini görüyor. Ancak buna rağmen Vinicius'un ırkçılık konusunda mücadelesine devam edeceği belirtildi.

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