Vincent Aboubakar, Kayserispor maçında yok

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta yeniden sahalara dönen Vincent Aboubakar, yine sakatlandı.



Siyah-beyazlıların, Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında değişiklik işareti yapan Aboubakar, ikinci yarıya çıkamadı. Sağ üst baldırında ağrı hisseden Vincent Aboubakar, yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.



Milli takımda yaşadığı sakatlık nükseden Aboubakar, sağ adalesinde ağrı hissetti. Golcü oyuncunun İstanbul'da MR'ı çekildi. Yapılan kontrollerin ardından Vincent Aboubakar'ın, Hes Kablo Kayserispor maçında oynayamayacağı ortaya çıktı.



Kamerunlu golcünün diğer maçlarda oynayıp oynamayacağı, tedavisinin ardından belli olacak. Ancak Aboubakar'ın Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında da oynaması beklenmiyor.



CYLE LARIN'İN DURUMU



Beşiktaş'ta Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cyle Larin'in 1-2 gün dinlendirileceği ve hafta sonu büyük ihtimalle Kayserispor maçında oynayacağı ortaya çıktı.



BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA



"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



