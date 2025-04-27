Victor Osimhen, rekorunu tekrarladı!

Galatasaray'da bu sezon 31 gol atan Victor Osimhen, kariyerindeki en golcü sezonunu tekrarladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen, rekorunu tekrarladı!
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27 Nisan 2025 21:07
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Süper Lig'deki Eyüpspor maçını da boş geçmedi ve ağları havalandırdı.

Osimhen, bu golüyle birlikte bu sezon Galatasaray'da 31 gole ulaştı. Nijeryalı yıldız, bu gollerin 22'sini Süper Lig'de attı.

Galatasaray'da 31 gol atan Osimhen, kariyerindeki en golcü sezonu tekrarladı. Osimhen, daha önce 2022-2023 sezonunda Napoli'de 31 gol atmıştı.

Golcü futbolcu, Galatasaray'da kalan haftalarda bir kez daha ağları bulması halinde kariyer rekoru kıracak.

ezon 31 gol atan Victor Osimhen, kariyerindeki en golcü sezonunu tekrarladı.

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