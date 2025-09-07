Victor Osimhen'in sakatlığında son durum

Yıldız golcü, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak mücadeleye devam edemedi.

SIRADAKİ MAÇI KAÇIRACAK

Karşılaşmanın 36. dakikasında sakatlık yaşayan Osimhen, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyundan alındı. Yıldız futbolcunun durumu teknik ekipte endişe yaratırken, yapılan ilk açıklamalara göre Osimhen'in Salı günü Güney Afrika'ya karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

TEDAVİYE HEMEN BAŞLANDI

Nijerya basınından Soccernet'in haberine göre Osimhen, bu sabah sakatlığı nedeniyle rahatsız bir şekilde uyandı ve tedavisine hemen başlandı. Galatasaray cephesinin de oyuncunun durumu hakkında detaylı bilgi beklediği bildirildi.

OKAN BURUK OSIMHEN HAKKINDA KONUŞTU

Okan Buruk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Ağrısı var, 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz ama bizim için çok üzücü bir haber oldu. Sakatlığın büyüklüğü küçüklüğü ile ilgili bir şey söylenmedi ama net bir ağrısının olduğu bize bildirildi." ifadelerini kullanmıştı.