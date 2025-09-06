06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
0-2DA
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
0-045'
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-1DA
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-03'
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Victor Osimhen için sakatlık açıklaması!

Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıktı. Osimhen'in sakatlığı için açıklama geldi.

06 Eylül 2025 21:53 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 22:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Victor Osimhen için sakatlık açıklaması!
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli maçta sakatlandı.

Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Golcü futbolcu, sakatlık yaşadıktan sonra oyuna devam edemedi ve 36. dakikada kenara geldi.

SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Osimhen'in sakatlığı için Nijerya'dan açıklama geldi. Milli takımın teknik direktörü Eric Chelle, maçın ardından yaptığı açıklamada, Osimhen'in durumunun yarın (pazar) belli olacağını söyledi. Chelle, "Osimhen, ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız." dedi.







