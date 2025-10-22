Victor Osimhen'den rekor!

Galatasaray, Bodo/Glimt maçında 3. dakikada Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti.
Nijeryalı yıldız, bu golüyle birlikte rekor kırdı.
Sarı kırmızılı takımda, 2012 yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında fileleri sarsan Burak Yılmaz ile birlikte bu rekorun sahibi olan Osimhen, Bodo/Glimt'e karşı gol atarak Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı (7) ve Galatasaray tarihine geçti.
Osimhen'in Bodo/Glimt maçında attığı bu gol, aynı zamanda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken gol oldu.
⚽️Victor Osimhen attı, Galatasaray golle başladı!pic.twitter.com/uSgB7rdPKO
— Sporx (@sporx) October 22, 2025