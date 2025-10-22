22 Ekim
Victor Osimhen'den rekor!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçıyla birlikte rekor kırdı.

calendar 22 Ekim 2025 19:52 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 20:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray, Bodo/Glimt maçında 3. dakikada Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti.

Nijeryalı yıldız, bu golüyle birlikte rekor kırdı.

Sarı kırmızılı takımda, 2012 yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında fileleri sarsan Burak Yılmaz ile birlikte bu rekorun sahibi olan Osimhen, Bodo/Glimt'e karşı gol atarak Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı (7) ve Galatasaray tarihine geçti.

Osimhen'in Bodo/Glimt maçında attığı bu gol, aynı zamanda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken gol oldu.

