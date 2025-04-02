Victor Osimhen: "Bu maçta telafi etmek istedik!"

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen: 'Bu maçta telafi etmek istedik!'
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02 Nisan 2025 23:31
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek tur atlamasının ardından Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Victor Osimhen "Öncelikle Fenerbahçe maçlarının yüksek şiddetli, zorlu maçlar olduğunu biliyoruz. Son düdüğe kadar odaklanmak gerekiyor. İyimserdik gelirken, geçen maçta taraftarımızı mutsuz etmiştik. Onu telafi etmek için kazanmamız gerekiyordu. Önümüze bakacağız. Maç maç gideceğiz." dedi.

Victor Osimhen ayrıca "Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Takım arkadaşlarım olmasa o golleri atamazdım. Galatasaray taraftarlarına bana karşı gösterdiği sevgiye karşılık vermek istiyorum. Galatasaray için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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